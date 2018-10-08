Для «столицы» Сибири подошёл бы Владивосток

Москва, , 14:47 — REGNUM На Дальнем Востоке живут около 10% от общего числа жителей России, и по территории это треть нашей страны, но она никак не эксплуатируется, её нет ни в сфере внутреннего туризма, ни в связи с развитием территорий, как заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании URVISTA Алексей Петропольский.

Например, на другом берегу Амура за 10 лет выросли небоскребы, все развивается, и уровень жизни там совсем другой. А в России за это время только поднялись цены, и не всегда жителям Дальневосточного региона хватает даже на коммуналку.

«Потому развивать Сибирь и Дальний Восток нужно, но с помощью государственного решения, инфраструктуры и создавая необходимые условия. Это значит, что туда должны приезжать люди с бизнесом и пониманием того, как развивать эту систему. А это все невозможно без государственного участия, поэтому, если половина федеральной власти переедет на Дальний Восток, то это, конечно, будет большим стимулом к развитию», — считает эксперт.

Но пока это всё маловероятно. Для этого нужны колоссальные финансовые ресурсы, которых в стране сейчас нет. Но если это и делать, то в первую очередь должен быть создан транспортный путь с хорошим налоговым режимом, который соединит железной дорогой и авиатранспортом Европу и Азию.

«Если говорить о внутренних рынках, то должна быть некая столица для внутреннего туризма: горнолыжного, речного, активного туризма и прочего. И, конечно же, частичный перевод государственных структур из Москвы, чтобы люди могли летать туда решать свои вопросы. Что касается места, более подходящего для начала данной инициативы, я бы предложил Владивосток, город с наиболее мягким климатом и выгодным местоположением», — высказал свое мнение Петропольский.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу 4 октября 2018 года в интервью журналу «Неизвестная Сибирь» заявил, что «для развития сибирских и дальневосточных регионов требуется мощный импульс. Им может стать крупный финансово-промышленный центр, расположенный в Сибири».

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