Кудрин раскритиковал повышение НДС

Москва, , 14:40 — REGNUM Вместо повышения налога на добавленную стоимость (НДС) правительству следовало больше расходовать дополнительных доходов от продажи нефти. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил председателя Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019−2021 гг.

«У нас растёт профицит, с учётом высоких цен на нефть. В бюджете они запланировали примерно 63, 59, 57 долларов за баррель. Хотя консенсус-прогноз примерно на 10 долларов выше все эти годы. Поэтому тот профицит, который заложен, будет существенно больше, и мы будем ещё больше триллионов складывать в профицит. Это, безусловно, нужно с учётом защитной роли Фонда национального благосостояния. Но в этих условиях я считал, что на пять долларов можно изменить цену отсечения и базовую цену, по которой деньги остаются в бюджете», — заявил Кудрин.

«Направить их не просто на увеличение расходов, а неповышение НДС. И эта конструкция была бы гораздо более эффективной для темпов экономического роста», — указал он.

Кудрин отметил, что главный аргумент в этом отношении у Минфина заключается не в том, что цены на нефть когда-то снизятся и на этот случай нужен большой резерв, а в том, что это будет угрожать чрезмерным укреплением рубля.

«Но на ближайшие три года, учитывая, что рубль и так у нас ослаблен, я считаю этот аргумент не очень сильным», — указал Кудрин.

С 2019 года НДС вырастет с 18% до 20%.