Средняя ставка по ипотеке составляет более 9% — глава Сбербанка

Москва, , 14:36 — REGNUM В России на сегодняшний день средняя ставка по ипотеке составляет 9 с небольшим процентов. Есть ставки и пониже, и повыше. Старый ипотечный портфель постепенно рефинансируется. Также рефинансируются и старые кредиты по 12−13%. Об этом сегодня, 8 октября, заявил президент, председателе правления Сбербанка России Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

Глава Сбербанка уточнил, что каждый год рефинансируются по новым ставкам примерно 15−20% старого ипотечного портфеля. В течение года, скорее всего, существенно снизится средняя ставка по ипотеке за счет снижения таких пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам.

«В 2018 году неожиданно вырос портфель автокредитов — на 32%. Хорошо растут кредитные карты. В этом году достаточно хорошая динамика по кредитам юридическим лицам. С начала 2018 года юрлицам выдано на 25% кредитов больше, чем в прошлом году», — привел цифры Греф.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам Грефа, портфель жилищных кредитов и ипотеки составил 3,3 трлн рублей. Это рекордная цифра. Такого результата на было за всю историю страны.

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