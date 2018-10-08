Руденя предложил расширить Яндекс-карты вкладкой для водного транспорта

Тверь, , 14:26 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с предложением расширить систему Яндекс-карты специальной вкладкой для водного транспорта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 8 октября, предложение прозвучало в ходе Национального туристского форума «Реки России», который прошел в Завидово Тверской области. В работе форума приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, представители туристической отрасли и экспертного сообщества.

«Мы предлагаем сделать вкладку в сервис Яндекс-карты для путешествий по воде. Таким образом, туристы смогут составлять маршруты своих перемещений на различных видах транспорта, совершать экскурсионные поездки и туры по рекам и озёрам», — отметил Игорь Руденя.

В этом году главной темой форума стало развитие водного туризма в регионах Волжского бассейна. Игорь Руденя представил проект по созданию в Тверской области кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море», в рамках реализации которого планируется строительство более 30 объектов современной туристской и транспортной инфраструктуры. Проект позволит развивать водный туризм на круизных судах, на яхтах и катерах среднего класса не только в Тверской области, но и других регионах, расположенных на Волге вплоть до Астрахани.

«В Тверской области создан очень мощный задел для развития туризма. Именно здесь возник узел, который в будущем, мы надеемся, даст серьезный импульс для развития туризма по Волге», — подчеркнула Ольга Голодец.

Отметим, что проект «Волжское море» уже имеет статус приоритетного инвестиционного проекта Тверской области. Общая стоимость создания кластера сегодня оценивается в более чем 9 млрд рублей, при этом более 80% вложений составят частные инвестиции. Регион уже подал проект на включение кластера в новую федеральную целевую программу развития туризма в России на 2019−2025 годы. Заявка от Тверской области в данную программу признана лучшей среди всех, поданных регионами.