Кудрин возмущён смешными доходами от приватизации, заложенными в бюджет РФ

Москва, , 14:28 — REGNUM Доходы от приватизации заложены на ближайшую трёхлетку чрезвычайно низкими. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил председателя Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019−2021 гг.

«Президент в послании ставил задачу уменьшения доли государства в экономике. При этом доходы от приватизации в законопроекте даже смешным не назовёшь: в 2019 году — 13 млрд рублей от приватизации, в 2020 году — 11 млрд, а в 2021 году — ноль доходов от приватизации», — заявил Кудрин.

По его словам, послание президента России содержало ряд ключевых положений по части «разворота в доле государства в экономики», неоднократно об опоре на частные инвестиции заявлял и министр финансов Антон Силуанов.

Несмотря на это, «увеличения частного сектора не происходит, более того, госкомпании по-прежнему скупают частные активы», констатировал Кудрин.

«А это один из фундаментальных элементов новой модели экономики», — добавил он.