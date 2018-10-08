Греф: 30% жилья покупается с помощью ипотечных кредитов

Москва, , 14:23 — REGNUM Самая большая динамичная статья Сбербанка — жилищные кредиты, ипотека и финансирование жилья, — это 74% роста к 2017 году. В прошлом году был фактически двукратный рост по отношению к 2016 году. Об этом сегодня, 8 октября, заявил президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

«Портфель жилищных кредитов и ипотеки составил 3,3 трлн рублей. Это рекордная цифра. Такого результата на было за всю историю страны. На сегодняшний день порядка 30% всего покупаемого жилья уже покупается с помощью ипотечных кредитов», — отметил Греф.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам Грефа, в Сбербанке достаточно неплохие результаты кредитования, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы.

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