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«Дочка» РЖД не смогла отсудить у Ростовской области 144 млн рублей

Экономика

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационную жалобу АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» по иску о возмещении выпадающих доходов

Ростов-на-Дону, 8 октября 2018, 14:23 — REGNUM  АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» вновь не смогла отсудить у властей Ростовской области 144,4 млн рублей. «Дочка» РЖД пыталась предъявить финансовые претензии к региональным властям и взыскать с донских министерств финансов и транспорта убытки, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на материалы дела, опубликованные на сайте Арбитражного суда Северо-Кавказского округа.

В документах указано, что транспортная компания планировала взыскать средства в счёт возмещения потерь в доходах, которые были причинены государственным регулированием тарифа на перевозку пассажиров пригородной электричкой за 2014 год.

Ранее в удовлетворении иска перевозчику отказали Арбитражный суд Ростовской области и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

ИА REGNUM напоминает, что примерно такую же сумму перевозчик требовал и ранее. Так, АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» в 2013 году также пыталась через суд покрыть понесённые убытки. Но позиция региональных властей неизменна — «убытки, понесенные компанией, были не связаны с государственным регулированием тарифа».

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