Дополнительные налоговые льготы получат новосибирские инвалиды

Новосибирск, , 14:21 — REGNUM Правительство Новосибирской области одобрило дополнительные налоговые льготы для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Воспользоваться ими смогут новосибирские семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды и региональные общественные организации инвалидов. Соответствующий законопроект был рассмотрен сегодня, 8 октября, на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра финансов и налоговой политики области Виталия Голубенко, поправки внесены с учётом пожеланий представителей общественных организаций инвалидов и направлены на повышение эффективности предоставления налоговых преференций для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Было выработано решение о снижении ставок по транспортному налогу для общественных организаций инвалидов до минимально возможных по налоговому кодексу России, а также установлен льготный налоговый режим по транспортному налогу для родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, у которых на иждивении находятся дети-инвалиды. Воспользоваться транспортными льготами сможет один из родителей, опекунов или попечителей. Сейчас льготное налогообложение по транспортному налогу в регионе установлено в отношении инвалидов-владельцев транспортных средств.

Проект закона будет направлен в Законодательное собрание региона на дальнейшее рассмотрение.

Отметим, что сегодня в регионе проживает 8 416 детей-инвалидов, воспитывающихся в родных и приёмных семьях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты России намерено заменить слово «инвалиды» на более нейтральный термин. Например — «люди со специальными потребностями».

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