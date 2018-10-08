Хлеб в ЛНР стоит в 3,5 раза дешевле, чем на Украине — СМИ

Луганск, , 14:30 — REGNUM На Украине пшеничный хлеб стоит в 3,5 раза дороже, чем в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом, как передает «Луганский информационный центр», заявила глава правления «Луганск-Нива» Зинаида Наден.

По ее словам, в ЛНР пшеничный хлеб стоит 13,3 рублей за 1 кг, тогда как на Украине аналогичный продукт стоит 46,5 рублей. За булку батона «Луганский» весом 450 г в ЛНР просят 12 рублей, тогда на Украине аналогичный батон стоит 33,2−42,7 рублей.

«Как говорится, почувствуйте разницу», — отметила Наден.

Напомним, ранее Наден заявила, что в ЛНР не будут повышать стоимость хлеба «Станичный» и батона «Луганский», несмотря на рост цен на зерно.