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Путин обсудил с главой Сбербанка ситуацию на рынке кредитования

Экономика

Результаты работы банка достаточно неплохие

Москва, 8 октября 2018, 14:15 — REGNUM  Текущую работу в Сбербанке, ситуацию на рынке ипотечного и потребительского кредитования и кредитный портфель кредитного учреждения обсудили сегодня, 8 октября, президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф, сообщается на сайте Кремля.

По словам Грефа, в Сбербанке достаточно неплохие результаты кредитования, несмотря на волатильность, которая была в последние месяцы. Волатильность коснулась банка в силу того, что он крупнейший держатели ценных бумаг, ОФЗ, государственных ценных бумаг.

«Естественно Сбербанк потерял определенную сумму. Но есть надежда, что к концу 2018 года ситуация стабилизируется, и рыночные потери восстановятся. Тем не менее, последние месяцы на чистые прибыли оказывает влияние волатильность портфеля, волатильность того, что происходит на рынке», — пояснил Греф.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 9 июня Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 9,4%, для зарплатных клиентов — до 9,1%.

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