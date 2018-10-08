Торговые сети предпочтут сами производить скоропортящуюся продукцию

Москва, , 14:13 — REGNUM Совершенно ожидаемо, что федеральные торговые сети будут выступать против запрета на возврат продуктов поставщикам, поскольку закон сулит им убытки при реализации скоропортящегося товара, считает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители торговых сетей из Ассоциации компаний розничной торговли обратились в правительство и Госдуму с отзывом на предложение депутата Ирины Яровой запретить сетям возврат товаров поставщикам.

По мнению представителей отрасли, такой запрет приведет к сокращению объемов закупаемой продукции и к дефициту продуктов в выходные.

Но не думаю, что введение нормы по возврату приведет к серьезному сокращению закупок товара и пустым полкам в магазинах. Есть конкуренция, и в случае пустых полок потребители уйдут в магазины, где их не будет.

Возможно, что закон позволит развернуться магазинам, которые будут специализироваться на продажах скоропортящейся продукции. Также, скорее всего, торговые сети предпочтут развивать собственное производство таких товаров.

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