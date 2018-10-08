Эксперт: Нобелевскую премию по экономике вручили за влиятельность и цитаты

Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM Кардинальных открытий в экономической науке в последнее время не наблюдается, Нобелевский комитет принял решение наградить двух не связанных между собой авторов влиятельных и цитируемых исследований, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 октября, доцент департамента финансов НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя вручение Нобелевской премии по экономике Вильяму Нордхаусу и Полю Ромеру.

Как сообщалось ранее, Нобелевский комитет отметил Нордхауса за исследования по интеграции изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ. Поль Ромер получил свою часть награды за исследования по интеграции технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

Как правило, Нобелевский комитет сначала выбирает то или иное направление, тематику, а уже потом — то или иное открытие или исследование в рамках этой тематики. Они оценивают текущую экономическую конъюнктуру, ситуацию в мировой экономике и прежде всего в экономике США. Работы Поля Ромера сейчас активно используются и цитируются в контексте темы о преодолении экономикой США последствий кризиса 2008 года.

Основная статья Ромера была написана еще в 1990 году. Но такой срок для оценки вполне нормален. Бывали случаи, когда между исследованием и наградой проходило полвека. Разделение премии на две части тоже было вполне ожидаемым. Однажды эту премию вручили одновременно двум исследователям с противоречащими друг другу взглядами на один и тот же предмет, а также третьему, который их, с точки зрения Нобелевского комитета, «примирил».

Кардинальных, звучных открытий в экономике в последнее время не наблюдалось, а премию кому-то вручать надо. Поэтому Нобелевский комитет выбрал двух никак между собой не связанных исследователей, чьи работы, влиятельные и часто цитируемые, представляются наиболее значимыми среди всех остальных.