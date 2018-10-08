Где в России работать хорошо: названы города с самыми высокими зарплатами

Москва, , 13:39 — REGNUM Регионы Северного Кавказа и юга России оказались в аутсайдерах по уровню заработных плат. Так, среди самых «бедных» городов — Шахты Ростовской области. Также в антилидерах Севастополь, Нальчик, Махачкала и Черкесск.

Поясним, что при составлении рейтинга эксперты рассчитывали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимость стандартного потребительского набора. Выяснилось, что в городе Шахты, который занял последнее место в рейтинге, этот показатель составил 1,32. Зарплаты жителей этого донского города хватит только на стандартный набор. А вот накопить на машину и жильё, и содержать детей будет уже сложно большинству жителей.

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Самая высокая зарплата в российских городах зафиксирована в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске. Согласно рейтингу, опубликованному РИА Новости, средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии 2018 года составила 81,7 тысячи рублей. Этого хватает на приобретение 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. Средний москвич может купить на свою зарплату только 2,97 стандартного набора.

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Отмечается, что реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата за первое полугодие 2018 года, самые большие заработные платы в России получают жители российского севера и Москвы.

Так, средняя зарплата в России — 42 555 рублей, а средний заработок в Ямало-Ненецком автономном округе превышает 100,6 тыс. рублей, на Чукотке — 98,2 тыс. рублей, в Москве — 82,7 тыс. рублей.

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