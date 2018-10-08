Троллейбусы Новочебоксарска могут остановиться? МУП требуют обанкротить

Чебоксары, 8 октября 2018, 13:38 — REGNUM Пока в Чебоксарах обсуждали проблемы пассажирских перевозок, тенденцию увеличения доли коммерческих перевозчиков, налоговая служба Чувашии потребовала обанкротить одного из муниципальных перевозчиков. Иск в Арбитражный суд Чувашии с требованием признать несостоятельным Новочебоксарское муниципальное унитарное предприятие троллейбусного транспорта поступил, но пока оставлен без движения в связи с недочётами. Истец — Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии — должен до 26 октября 2018 года устранить недочёты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 5 октября 2018 года в Чебоксарах в рамках Конгресса местных властей Евразии и Ассоциации городов Поволжья его участники обсудили проблемы пассажирских перевозок. Там же было озвучено, что с декабря 2018 года транспортная система столицы Чувашии будет оптимизирована, в приоритете будут троллейбусы, автобусы средней и большой вместимости, для чего планируется обновить передвижной состав.
Участники совещания посетили муниципальное предприятие — Чебоксарское троллейбусное управление, которое на сегодня обслуживает свыше половины пассажирских перевозок в городе. Данное предприятие одно из немногих, которое не только удалось сохранить в кризисные годы, но и сделать прибыльным. На МУП работает 1650 человек, силами предприятия ежедневно перевозится около 190 тыс. пассажиров и 5,5 млн — в месяц.
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А тем временем во втором городе республики — Новочебоксарске аналогичное муниципальное предприятие может быть признано банкротом. Соответствующий иск, предъявив претензии на сумму 6 820 902,52 рубля, подало Управление ФНС по Чувашии 3 октября 2018 года, а 5 октября суд оставил его без движения.
«Заявление подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: к заявлению не приложены уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии заявления должнику. В нарушение указанных норм уполномоченным органом к заявлению приложен скриншот программы отправки электронных писем. При изложенных обстоятельствах суд считает необходимым оставить заявление Федеральной налоговой службы в лице Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике без движения, установив срок, в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без движения», — отмечается в определении суда.
Это далеко не первая попытка налоговой службы признать МУП, созданный в 1992 году, несостоятельным. В марте 2017 года она уже требовала обанкротить перевозчика, предъявив претензии на 28,1 млн рублей. 24 апреля 2017 года суд прекратил производство по делу в связи с погашением долга.
«Заявление мотивировано тем, что предприятие по состоянию
В 2017 года новочебоксарское предприятие неоднократно попадало в медиаповестку региона. В феврале на совещании по вопросу задолженности за потребленную электроэнергию Новочебоксарского МУП троллейбусного транспорта прозвучало, что оно «с 2013 года постоянно находится в состоянии угрозы отключения электроэнергии». На тот момент долг перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» составлял около 5 млн рублей. Было озвучено, что у руководства предприятия есть план выхода из кризиса, в том числе и за счёт сокращения рейсов по убыточным маршрутам в менее востребованные часы.
А осенью 2017 года предприятию всё же ограничили услугу, отключив электроэнергию за долги. Это 24 октября 2018 года привело к остановке троллейбусов на линиях. Власти извинились перед горожанами и пообещали, что «оплата средств за электроэнергию уже частично осуществлена и будет полностью оплачена до 31 октября».
Похоже, ситуация с долгами перед энергетиками снова ухудшилась, так как 2 октября 2018 года АО «Чувашская энергосбытовая компания» обратилось с иском к перевозчику, требуя взыскать 337 844,95 рубля долга. Дело пока к производству не принято. В базах суда имеется помимо этого еще три иска от АО, поданных в 2018 году, но по всем производство прекращено в связи с отказом от исков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы на рынке перевозок наблюдаются не только у одного МУП. С июля 2018 года ушёл с рынка пассажирских перевозок в пяти городах Чувашии, включая Новочебоксарск, государственный перевозчик «Чувашавтотранс». Тогда власти заявили, что на маршруты выйдут частные перевозчики. Само же предприятие в середине сентября 2018 года признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. К моменту вынесения решения судом в реестр кредиторов были внесены требования на сумму свыше 84,9 млн рублей.
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