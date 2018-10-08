Дефицит бюджета Украины – 25%. Гройсману прогнозируют отставку

Киев, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман планирует создать свою политическую силу для участия в парламентских выборах 2019 года. Об этом 8 октября в эфире телеканала News One заявил депутат от фракции «Радикальная партия» Юрий Чижмарь.

«Мы знаем, что он планирует создать собственную партию к парламентским выборам. Это будет сделано: а) Если он будет уволен с поста премьер-министра. Это может произойти после утверждения бюджета или президентских выборов; б) Если произойдет окончательный разрыв между президентом и Гройсманом. Но это произойдет в любом случае», — сказал Чижмарь.

Он считает, что между Гройсманом и Порошенко «пробежал табун кошек».

«Очевидно, что Гройсман не баллотируется и не буде баллотироваться в президенты. Между ним и президентом пробежала если не кошка то табун кошек. В этом плане он никак не играет под баллотирование Порошенко, а готовит свою политическую карьеру и свой политический проект… Мы знаем, что депутаты группируются вокруг этой истории, готовится идеология», — добавил Чижмарь.

Он считает, что Гройсман специально подал в Раду «раздутый бюджет» под свою будущую отставку.

«Этот бюджет надут… Гройсман специально так сделал, он играет в популизм… Этот бюджет Гройсман будет использовать, чтобы в случае своего увольнения с должности показывать, что они все просчитали, все повысили, все предусмотрели. Повышение зарплат однозначно будет проголосовано», — рассказал Чижмарь.

По его словам, дефицит бюджета Украины превысит 25%, потому что правительство Гройсмана уже три года не выполняет планы поступлений в бюджет от приватизации госимущества. При этом правительство наращивает внешние долги.

«С кредиторами можно общаться о перекредитовании. Но меня беспокоит другой фактор, что 25% бюджета Украины формируется за счет новых долгов и приватизации. Мы знаем, что в последнее время приватизация не срабатывала. Те 17−20 млрд грн которые закладывались в бюджет они никогда не поступали. Там выходило меньше 1 млрд грн. Минфин заложил это в доходную часть, которая уже три года не выполняется. Сегодня мы говорим о реальности цифр нашего бюджета. Реально ли на такую сумму продать имущества? Второе — реально ли на такую сумму взять в долг? Зарплата поднимается не тогда, когда ты берешь в долг, а когда от реальной экономики есть доходы», — сказал Чижмарь.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что в 2019 году более 40% государственного бюджета пойдет на погашение долгов.

По данным пресс-службы счетной палаты, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов.

«Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры», — добавил Пацкан.

Напомним, 14 сентября правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2019 год и направило его на рассмотрение в парламент. Согласно документу, Кабмин Украины планирует погасить госдолг в сумме 272,3 млрд грн (9,673млн долл), в том числе внешнего — 121,8 млрд грн. Помимо этого, 145,2 млрд грн (5,158 млрд долл) будет направлено на обслуживание госдолга, в том числе 56,4 млрд грн — внешнего.

В проекте бюджета заложен рост украинской экономики до 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). Это на 130 млрд больше, чем было в бюджете на 2018 год. Кроме того, предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.