Названа средняя зарплата заключенных в колониях России

Москва, , 13:48 — REGNUM Работающие заключенные в колониях России в среднем за месяц получают порядка четырех тысяч рублей, заявил 8 октября временно исполняющий обязанности начальника управления организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН Валерий Пантелеев.

По его словам, зарплата осужденных не опускается ниже минимального размера оплаты труда, однако из этой суммы могут вычитаться выплаты по искам потерпевшим, а также алименты и средства на еду и одежду.

«Заработанные деньги после всех вычетов поступают на их лицевые счета», — цитирует РИА Новости Пантелеева.

Как сообщало ИА REGNUM, в уголовно-исполнительной системе России не привлекается к труду более 60% трудоспособных осужденных. С 2014 по 2016 год показатели привлечения осужденных к оплачиваемому труду постоянно ухудшались.

Так, в 2014 году к труду были привлечены 223,2 тыс. осужденных или 41,7% общего количества трудоспособных осужденных, в 2015 году 199,6 тыс. или 38,8%, в 2016 — 190,2 тыс. или 37,6%.

По состоянию на 1 января текущего года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались порядка 602 тыс. человек. При этом на начало 2017 года в России было 630 тысяч заключённых, пять лет назад — 701 тысяча.

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