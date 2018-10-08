Эксперт: заморозка активов Дерипаски – мелочь на фоне его бизнес-проблем

Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Решение о заморозке личных активов Олега Дерипаски куда менее значимо, чем введенные ранее ограничения в отношении его бизнеса, а поскольку тенденции по изменению ситуации с санкциями не просматривается, то никакого иного пути, кроме как возвращать капиталы в Россию, нет, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя сообщения о заморозке активов Дерипаски властями США.

Ранее The New York Post со ссылкой на представителей министерства финансов США сообщила, что американские активы Олеги Дерипаски заморожены властями США. По данным издания, речь идет в частности о принадлежащих бизнесмену домах в Вашингтоне и Нью-Йорке. Кроме того, сообщается, что представители министерства ведут с Дерипаской переговоры об отказе от операций с активами в Европе.

Решение о заморозке личных активов не столь значимо, как ограничения, введенные в отношении принадлежащего Дерипаске бизнеса. Приостановка закупки продукции — это намного серьезнее, чем потеря личных денег.

И у Дерипаски, и у других подобных предпринимателей нет никакого иного пути, кроме как избавляться от западных активов и возвращать капиталы в Россию. Там они ничего с этими решениями сделать не могут. Ни с какой стороны не просматривается движения по исправлению сложившейся ситуации с санкциями.

Основной бизнес этих предпринимателей находится здесь. Государство, как мы видим, пытается поддерживать Дерипаску. Говорят о разрешении на продажу пива в алюминиевых банках, говорят об алюминиевых проводах.

Что касается личных активов, то заморозка предполагает, что распоряжаться этими активами не получится. Речь идет о потере личных денег с непонятными последствиями.