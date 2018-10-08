Силуанов рассказал о финансировании медицины нового качества

Москва, , 13:32 — REGNUM Перед Россией стоит амбициозная задача войти в клуб стран с продолжительностью жизни более 80 лет, что потребует новых мер по снижению смертности и повышения качества медицины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2019−2021 годы.

«Продолжительность жизни, сегодня она у нас около 73 лет. Задача — войти в клуб «80+». Это непростая задача. Здесь должны быть меры снижения смертности и нового качества медицины», — заявил Силуанов.

Ради решения этой задачи правительство планирует переоснастить региональные сосудистые центры, укомплектовать новым оборудованием и региональные и федеральные онкоцентры.

«Это те направления, по которым сегодня наибольший объём смертности зафиксирован среди нашего населения. По этим направлениям будут выделяться существенные ресурсы. Только по нацпроекту здравоохранения в шестилетнем периоде будет выделен дополнительный триллион рублей», — заявил Силуанов.

Кроме того, в малых населённых пунктах планируется создание боле 1500 ФАПов и врачебных амбулаторий, более 1300 мобильных медицинских комплексов. При этом национальные проекты в этом направлении предусматривают также переобучение и подготовку врачей.

«Новые комплексы требуют новых подходов в образования медицинских работников. И планируется к 2024 году обучить, переобучить 2 млн медицинских специалистов. Это будет серьёзный шаг с точки зрения нового качества медицины», — указал Силуанов.