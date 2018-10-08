В Красноярске СГК до конца года заместит ещё пять котельных

Красноярск, , 13:30 — REGNUM Развитие теплового контура Красноярска, строительство новых и модернизация существующих трубопроводов, а также обновление теплосетевого оборудования города позволят Сибирской генерирующей компании (СГК) до конца 2018 года вывести из эксплуатации ещё пять действующих малых котельных. Большинство из них расположено вблизи жилых микрорайонов. Потребители (общественные здания, торговые и бизнес-центры, служебные и производственные помещения) будут получать тепло от теплоэлектроцентралей, оснащённых современным природоохранным оборудованием.

Котельную в Советском районе Красноярска, которая отапливает левобережные очистные сооружения и работает на мазуте, переключат на Красноярскую ТЭЦ-3. К Красноярской ТЭЦ-2 присоединят потребителей, ранее получавших тепло от котельных шиноремонтного завода, РЖД, бывшего завода «Краслесмаш» и «Энергоцентр», которая раньше отапливала шелковый комбинат. В целом, замещаемая тепловая мощность котельных, нагрузку которых будут нести теплоэлектроцентрали, превышает 19,69 Гкал/час.

Для возможности переключения нагрузки специалисты Красноярской теплотранспортной компании группы СГК проводят работы по строительству и модернизации трубопроводов и теплосетевого оборудования.

Например, для вывода из эксплуатации мазутной котельной левобережных очистительных сооружений потребовалось построить участок тепловой сети диаметром 125 мм протяженностью свыше километра в однотрубном исполнении. Для замещения потребительской нагрузки котельной РЖД была обустроена новая тепловая камера и проложено свыше 260 метров трубопроводов диаметром 150 мм. А чтобы полностью закрыть котельную «Энергоцентр», расположенную на улице Вавилова, было проложено 168 погонных метров трубопроводов диаметром 200 мм. Кроме того, за счёт инвестиций СГК построено здание контрольно-регулировочного пункта для корректировки параметров теплоносителя, отпускаемого конечному потребителю. Оборудование для него закупил и установил собственник замещаемой котельной.

Мероприятия по выводу неэффективных котельных из эксплуатации предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении» и действующей Схемой теплоснабжения Красноярска, которая актуализируется ежегодно.

«После переключения потребителей на ТЭЦ, безусловно, возрастёт надёжность и стабильность теплоснабжения потребителей, повысится качество отпускаемого тепла. К тому же, замещение малых теплоисточников, на которых установлено низкоэффективное природоохранное оборудование, либо которое отсутствует вообще, благоприятно скажется на экологической обстановке в отдельном микрорайоне», — отметил директор Красноярской теплотранспортной компании группы СГК Сергей Иванов.

Всего в 2018 году Сибирская генерирующая компания заместит тепловую нагрузку восьми котельных. В феврале полностью завершились работы по переключению нагрузки муниципальной котельной №3, расположенной в микрорайоне Покровский. В межотопительный период были проведены мероприятия по подключению потребителей муниципальных котельных №1 и №2 в Зеленой Роще к Красноярской ТЭЦ-3.

План по развитию системы теплоснабжения Красноярска до 2028 года, который был представлен Сибирской генерирующей компанией, предполагает дальнейшее замещение малых котельных и модернизацию теплоэлектроцентралей:

«Наш план состоит из двух разделов. Во-первых, мы предполагаем провести масштабные работы на теплоэлектроцентралях СГК. Прежде всего, они коснутся природоохранного оборудования Красноярской ТЭЦ-1. Там уже приступили к возведению новой высокой дымовой трубы, которая заменит две оставшихся. На освободившемся месте будут установлены электрофильтры для каждого котла. Предполагаются работы по увеличению тепловой мощности Красноярской ТЭЦ-2. Во-вторых, запланирована масштабная работа по развитию системы централизованного теплоснабжения в городе. Мы предполагаем, что в результате реализации наших планов к надёжному и качественному теплоснабжению будет обеспечен доступ для свыше 110 тысяч жителей города. Это и потребители, получающие тепло от котельных, так и собственники домов в частном секторе», — подчеркнул директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.