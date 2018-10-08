Главный недострой Калининграда снова попытаются «оживить»

Калининград, , 13:29 — REGNUM Главный калининградский недострой — так никогда и не пущенный в эксплуатацию Дом Советов — областные власти намерены выкупить и уже в 2019 году начать восстановление. Об этом на своей страничке в социальной сети Instagram заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

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«Дом советов планируем выкупить в собственность региона и начать восстанавливать уже в следующем году», — написал Алиханов.

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В дискуссии под своей записью губернатор сообщил и назначение здания: «свезём всех чиновников туда».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, о восстановлении Дома Советов Алиханов уже заявлял ранее. В 2017 году губернатор Калининградской области утверждал, что ни о каком восстановлении замка «Кёнигсберг» в Калининграде не может быть и речи, и что главная задача — ввести в эксплуатацию Дом Советов, построенный вместо взорванного в 60-е годы орденского замка. Строительство здания с началом Перестройки было заморожено (затраты составили 85% сметной стоимости), а затем разграблено.

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