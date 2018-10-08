Гутенёв: Большая агломерация в Сибири удержит таланты

Москва, , 12:46 — REGNUM Создание финансового-промышленного центра на территории Сибири повысит конкурентоспособность РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 октября заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости создать в Сибири крупный финансово-промышленный центр, который мог бы стать «своего рода столицей» и способствовать развитию региона.

«Не стоит буквально воспринимать слова о том, что нам нужна столица за Уралом, в Сибири или на Дальнем Востоке, речь идёт о другом. Я думаю, что Сергей Шойгу, как человек, который хорошо понимает важность формирования и планирования геостратегического размещения производственных и промышленных сил, понимает, что конкурентоспособными сейчас являются только территории, ядро которых формируют крупные мегаполисы», — отметил Гутенев.

По его словам, тенденция создавать огромные агломерации и большие образования из нескольких поселений сегодня заметна по всему миру. Такие нововведения необходимы и в РФ.

«Тем самым снижаются издержки, эти агломерации, как магниты, притягивают к себе наиболее талантливых людей за счёт социокультурной и научной среды. И для того, чтобы наконец прекратить это обескровливание за счет оттока талантливых людей из восточной части нашей страны, я считаю абсолютно правильным подход, который озвучил Сергей Шойгу», — считает Гутенев.

По его словам, сложно назвать определенный город, на базе которого может быть сформирован новый центр.

«Это может быть одна или даже нескольких точек, которые уже сейчас имеют потенциал. Или же это могут быть сформированные одна или две точки, которые с точки зрения стратегического видения, которым отличается Сергей Шойгу, будут динамично развиваться в приоритетном порядке, а также получать координирующие функции в рамках территориального планирования», — заявил Гутенев.

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