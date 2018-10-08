Силуанов рассказал, как ускорить темпы экономического роста в России

Москва, , 12:35 — REGNUM Увеличение доли инвестиций в российской экономике до четверти ВВП будет осуществлено благодаря мерам привлечения частных инвестиций — финансовой стабильности и предсказуемости налоговой политики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов в Совете Федерации на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета.

«Повышение темпов экономического роста будет сделано за счёт инвестиций. Чтобы обеспечить темпы роста на уровне не ниже мировых, нам необходимо повысить планку инвестиций, которые мы считаем как определённый продукт от валового внутреннего продукта. Если сегодня эта доля составляет 2,5% ВВП, то нам надо достичь этого показателя до 25% ВВП», — заявил Силуанов.

Это будет означать, что инвестиции необходимо увеличивать на шесть процентов в год, указал министр. В последний же год темп роста инвестиций составлял четыре процента.

«Чтобы достичь таких показателей, нам необходимо в первую очередь увеличивать частные инвестиции, создавая для этого необходимые условия: в первую очередь это стабильность, предсказуемость тех условий, которые необходимы для реализации новых бизнес-проектов, новых инвестиционных планов нашими субъектами экономики. И в первую очередь — это предсказуемость налоговой политики. Мы приняли ряд изменений в области налогов в этом году, и эти изменения сохранятся на предстоящие шесть лет», — пояснил Силуанов.