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Экономика Вьетнама признана самой глобализированной в мире

Экономика

Вьетнамская экономика вошла в рейтинг самых глобализированных экономик мира. В списке отмечены страны, ВВП которых в значительной степени зависит от объема внешней торговли

Ханой, 8 октября 2018, 13:35 — REGNUM  Экономика Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) была признана международными экспертами наиболее глобализированной в современном мире. Несмотря на ряд сложностей, которые встали на пути глобализации (выход Великобритании из состава Европейского Союза, торговая война США и Китая, сокращение объемов международной торговли с 60% ВВП до 56% и пр.), Вьетнам вряд ли можно назвать страной, которая рассматривает современные международные тенденции с опасением. По результатам 2017 года, внешняя торговля составила 200% вьетнамского ВВП.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Занвьет» со ссылкой на Всемирный банк, этот показатель является наиболее высоким среди стран с населением более 50 миллионов человек. По мнению экспертов, такая зависимость вьетнамской экономики от внешней торговли образовалось в результате проводимой с 1986 года политики, которая направлена на использование прямых иностранных инвестиций и увеличение объемов экспорта. Несмотря на достигнутые на первом этапе реформ успехи, в настоящее время вьетнамская экономика может столкнуться с рядом проблем.

Если Китай или США решат закрыть свой рынок для вьетнамских товаров, это может обернуться коллапсом для вьетнамской экономики. Более того, граждане Вьетнама начинают проявлять недовольство в связи с решениями, принимаемыми властями. Проект правительства СРВ, в соответствии с которым Вьетнам позволит иностранным инвесторам арендовать землю СРВ до 99 лет, вызвал негодование среди вьетнамских граждан. Жители страны опасаются, что китайские компании и предприятия станут слишком влиятельными.

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Зарубежная хроника
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