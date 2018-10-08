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Швейные компании в Казахстане намерены нарастить производство

Экономика

Некоторые предприятия загружены лишь на треть своей мощности

Швейные компании в Казахстане намерены нарастить производство
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Ткани

Туркестан, Казахстан, 8 октября 2018, 12:27 — REGNUM  Предприятия легкой промышленности Туркестанской области намерены воспользоваться одним из ключевых тезисов в обращении президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о поддержке отечественных производителей товаров народного потребления, передает 8 октября телеканал «Хабар 24».

Представители швейной отрасли считают, что необходимо увеличить долю отечественных товаров, произведенных в Казахстане. Руководитель швейного предприятия Балжан Калмуратова отмечает, что из-за контрабанды дешевых вещей предприятие загружено лишь на треть своей мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания народу заявил, что Казахстану необходимо осваивать широкую номенклатуру товаров народного потребления и развивать «экономику простых вещей».

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: «Нам пора заняться товарами народного потребления»

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Легкая промышленность
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