Цены на нефть снизились почти до $83

Москва, , 12:15 — REGNUM В начале новой недели рынок нефти показывает отрицательную динамику, отыгрывая информацию о том, что Саудовская Аравия может задействовать свои свободные мощности, чтобы компенсировать падение экспорта Ирана. Нефть марки Brent на текущий момент торгуется на уровне $83,10 за баррель, демонстрируя снижение на 1,3%, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко.

«Стоит отметить, что котировки находятся в опасной близости от ключевого уровня поддержки краткосрочного тренда на повышение, который длится с 15 августа и проходит через уровень $82,50 за баррель. Очевидно, что спекулятны играют от продажи в расчете увидеть снижение цен как к данному рубежу, но так как основное направление по-прежнему остается «бычьим», то и ставки на рост по-прежнему в приоритете», — отметила эксперт.

Об этом же говорит и статистика, где согласно данным американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, за прошлую неделю объем чистой длинной позиции во фьючерсах и опционах на нефть сократился на Brent на 14 тыс. 398 контрактов, но все еще составляет 481 тыс. 945 контрактов.

«Если цены пробьют уровень $82,50 за баррель, тогда настроения на рынке нефти могут поменяться и локальный тренд на повышение будет прекращен. В этом случае возможна дальнейшая игра на понижение с целью возврата цены до уровня $80 за баррель, где проходит ближайший горизонтальный уровень поддержки. О более глубоких целях коррекции говорить рано, ведь в рамках текущей неделе выйдет еще немало данных, таких, как данных по запасам от API и EIA, а также ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти, которые могут изменить текущую картину на рынке нефти», — пояснила Игнатенко.

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