Вьетнам значительно увеличил поставки риса в Китай

Ханой, , 20:10 — REGNUM 6 октября министерство сельского хозяйства СРВ опубликовало доклад о достижениях вьетнамской экономики в сфере внешней торговли, в частности, в сфере экспорта сельскохозяйственных продуктов. В соответствии докладу, за девять месяцев 2018 года объем экспорта риса СРВ в Китай составил 1,02 миллиона тонн, что на 8,5% больше по объему экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, а также на 23,2% больше по стоимости экспорта. Суммарная стоимость экспорта риса СРВ в Китай за девять месяцев 2018 года составила 529,9 миллионов долларов.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», Китай занимает первое место по импорту риса из Вьетнама. На Китай приходится 69% стоимости вьетнамского экспорта риса. Крупнейшими партнерами Вьетнама по импорту риса также являются Индонезия, Филиппины, Малайзия.