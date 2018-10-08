Ярославские депутаты против сложения полномочий коллеги

Ярославль, , 12:09 — REGNUM Депутаты муниципалитета Ярославля негативно относятся к намерению своего коллеги Дмитрия Петровского сложить полномочия. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петровский решил отказаться от мандата после того, как раскритиковал губернатора за смену мэра Ярославля.

Сложение с себя полномочий — шаг детский по той простой причине, что Дмитрию Петровскому дали мандат депутата избиратели, которые поверили в него. Мне это напоминает детское поведение — Петровский не совсем просчитывает все нюансы, который должен учитывать взрослый человек. Депутат подотчетен избирателям. Иди на округ, работай там, ставь острые вопросы, приводи деньги на округ, пытайся участвовать в различных программах, контролируй работы подрядчиков», — сказала корреспонденту ИА REGNUM председатель фракции КПРФ Евгения Овод.

Депутат-коммунист считает, что защитить Дмитрия Петровского от внешнего воздействия невозможно. Как защитить «Единую Россию» от «Единой России» — Евгении Овод неизвестно.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов готов встречать с Петровским.

Позицию свою Дмитрий Петровский озвучил. Не хочу комментировать решение каждого коллеги — это его решение. Я с ним сегодня буду встречаться, разговаривать. Дополнительно послушаю его аргументы, с чем это связано. У меня позиция такая, что мы избраны для того, чтобы работать и в округе, и в муниципалитете», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Он считает, что к решениям надо подходить трезво и с пониманием того, что депутату Петровскому люди доверили право представлять их интересы.

Он имеет право по закону, как депутат-одномандатник, сложить с себя полномочия. Но я не понимаю его логики — если он хочет, чтобы его услышали и доносить мнение его избирателей, то надо быть депутатом, а не складывать с себя полномочия. Он нанесет некий урон бюджету, поскольку, если он сложит с себя полномочия, то надо будет объявлять выборы, а это трата денег», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Вадим Канашкин.

Плановое заседание муниципалитета назначено на 24 октября. У Дмитрия Петровского есть возможность обдумать свой шаг, считают его коллеги.

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