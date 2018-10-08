Байкеры поддержали Назарбаева в вопросе развития туризма

Астана, , 12:08 — REGNUM Руководитель атырауского мотоклуба Олег Шмаль поддержал предложение президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о разработке программы развития въездного и внутреннего туризма, передает 8 октября телеканал «Хабар 24».

Глава мотоклуба подчеркнул, что внутренний туризм — это познание собственного края, и патриотическое воспитание молодежи через познание своей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жормат Токаев заявил, что для развития туризма необходимо провести комплексную работу по развитию инфраструктуры.

5 октября президент республики в ходе своего послания поручил правительству разработать программу развития туризма в Казахстане.

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