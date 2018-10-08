Емельянов: У Владивостока больше шансов стать финансовым центром

Москва, , 11:57 — REGNUM В Госдуме считают идею создания крупного финансово-промышленного центра правильной, но потенциал видят не в Сибири, а на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

В Сибири надо создать крупный финансово-промышленный центр, заявил министр обороны, президент Русского географического общества Сергей Шойгу в интервью журналу «Неизвестная Сибирь».

«Идея теоретически правильная, но я не вижу как ее практически реализовать», — сказал замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Он указал на трудности реализации предложения.

«Финансовые центры искусственно не создаются. То есть идея в принципе правильная и хорошая, там где финансы, начинается развитие. Но для этого должны быть предпосылки, а потом уже государство должно приложить усилия, чтобы эти предпосылки реализовать. Пока, к сожалению, я не вижу ни одного города, где была бы соответствующая инфраструктура, которая была бы привлекательна для того, чтобы стать таким центром», — заявил парламентарий.

При этом, на его взгляд, стать таким центром больше шансов у города на Дальнем Востоке.

«Перспективней смотрится Дальний Восток, тот же Владивосток, с точки зрения экономического развития нежели какой-то центр Сибири», — рассуждает депутат Госдумы.

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