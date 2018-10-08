Торговые сети и возврат товара: участники рынка считают, что справятся сами

Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Предложение запретить возврат нераспроданного товара поставщикам — следствие имитации бурной деятельности со стороны депутатов Госдумы, участники рынка вполне способны решить этот вопрос самостоятельно, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 8 октября, глава группы компаний «РеалЪ» Александр Мышинский, комментируя заявление представителей торговых сетей о возможном возникновении дефицита продуктов в сетях в случае утверждения законопроекта Ирины Яровой.

Ранее газета «Известия» сообщила, что представители торговых сетей из Ассоциации компаний розничной торговли направили в правительство и Госдуму отзыв на предложение депутата Ирины Яровой запретить сетям возврат товаров поставщикам. По мнению представителей отрасли, такой запрет приведет к сокращению объемов закупаемой продукции и к дефициту продуктов в выходные.

Московские коллеги, которые регулярно общаются с депутатами, говорят, что у них такое ощущение, что те заняты исключительно пиаром. Они пытаются имитировать бурную деятельность, а розничная торговля — это то, что на виду. Как у нас в стране все разбираются в футболе, так же все разбираются и в розничной торговле.

Насколько мне известно, мнения поставщиков разнятся, не все выступают за запрет возврата. Иногда с противоположными мнениями выступают представители одной и той же отрасли, к примеру, хлебной.

В законе уже прописан запрет на принуждение к поставкам. Участники рынка вполне могут договориться без дополнительных вмешательств законодателей. Если поставщики хотят, чтобы возвратов не было, тогда продавцы ждут от них небольших скидок и будут решать этот вопрос сами. Все, кто хотят работать, сумеют договориться.