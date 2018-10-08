В Прикамье затянут конкурс по отбору регоператора по обращению с отходами

Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае приостановлен конкурсный отбор регионального оператора по обращению с ТКО. В антимонопольную службу поступила жалоба от ООО «Транспортная компания «Орион». Компания жалуется на действия Региональной службы по тарифам (РСТ), которая является организатором торгов, сообщают информресурсы.

Рассмотрение жалобы назначено на 11 октября. Компания «Орион» указала, что эксплуатируемый ею полигон в ЗАТО «Звёздный» исключен из конкурсной документации, в то время как этот участок предусмотрен территориальной схемой обращения с отходами. Также есть претензии к остаточной емкости полигона. Указанный в документации объем в 10,7 тыс. тонн не соответствует фактическому состоянию в 118 тыс. кубометров.

Стоит отметить, что конкурс приостанавливают уже второй раз. Ранее жалобу подавало ООО «ЭКОЛ». Антимонопольное ведомство признало доводы компании частично обоснованными. Организатору торгов тогда вынесли предписание с требованием внести в документацию коррективы и продлить срок аукциона.

Добавим, с 25 июля 2018 года в Пермском крае начался прием заявок на аукцион по отбору регионального оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Предполагается, что зоной действия регоператора станет весь регион на 10 лет.

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