Комитет Госдумы поддержал налоговые льготы для предпенсионеров

Москва, , 11:25 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении президентский законопроект, сохраняющий налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Речь идёт о законопроекте, который внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин. Так, по предложению президента, гражданам, которые с 1 января 2019 года достигнут предпенсионного возраста, следует сохранить льготы по имущественному и земельным налогам. Законопроект был внесён в Госдуму в связи с проведением в РФ так называемой пенсионной реформы — речь идёт о законе о повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Закон также устанавливает понятие предпенсионного возраста — он начнётся за пять лет до наступления пенсионного, то есть в 55 и 60 лет соответственно.

В связи с этим, президент предложил сохранить за гражданами предпенсионного возраста льготы по налогам, которые сегодня получают пенсионеры.

«Таким образом, право на льготы с 1 января 2019 года сохраняются, независимо от того повышен пенсионный возраст или нет», — заявила в ходе заседания комитета вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, новые нормы приведут к тому, что выпадающие доходы бюджетной системы РФ за 10 лет составят 31,2 млрд рублей. Однако при этом от сохранения льгот каждое домохозяйство получит дополнительные средства в размере порядка 2 тыс. рублей.

Принятие законопроекта поддержали представители всех регионов, подчеркнула Голикова.

Депутаты планируют рассмотреть инициативу в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 10 октября, в принять закон во всех трех чтениях уже 11 октября.