Правительство РФ погубит экономику страны и без санкций – прогноз

Москва, , 11:21 — REGNUM Экономика РФ находится в таком кризисе, что даже рост цен на нефть ей уже не помогает, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он сказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что российская экономика стала меньше зависеть от цен на нефть, санкций и импорта технологий.

«Он в чём-то прав, потому что российская экономика находится в таком внутреннем кризисе, что даже рост цен на нефть уже ей не помогает, — констатировал Кагарлицкий. — И сворачивание промышленности находится на такой фазе, что спрос на импортные технологии тоже падает из-за того, что производство сокращается. Практически ликвидируется. Ну, а если у вас нет производства, то зачем вам технологии?»

Директор ИГСО обратил внимание на то, что даже в тех случаях, когда цена на нефть растет, рубль продолжал слабеть, а экономика — падать.

«Связано это с тем, что механизм, созданный Силуановым, привел к тому, что все ресурсы, которые добываются российской экономикой, не вкладываются в воспроизводство и развитие, а так или иначе выводятся из экономической деятельности, — объяснил Кагарлицкий. — В результате, как бы ни складывались внешние факторы, российская экономика деградирует. Это такой самоподдерживающийся механизм деградации и разрушения, который действительно не зависит от внешних факторов. Думать, что нам санкции очень сильно помешают, не надо, потому что мы и без санкций свою экономику угробили. Мы идём катастрофическим путём, и внутренние факторы настолько разрушительно сильны, что по большому счету санкции мало что могут к этому добавить».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в эфире телеканала «Россия 1», заявил, что российская экономика в последнее время стала меньше зависеть от цен на нефть и санкций.

По словам главы ведомства, государство, реагируя на вводимые ограничения, стало развивать свою экономику, промышленность и сельское хозяйство.

«Мы стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то, что у нас получился такой двойной удар: снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения», — уверен Силуанов.

Кроме того, если верить министру, то Россия стала меньше зависеть и от импорта технологий.

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