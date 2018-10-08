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Граждане России задолжали по ипотекам около 64 млрд рублей — ЦБ РФ

Экономика

Однако проблемная задолженность растет менее быстрыми темпами, чем портфель новых кредитов

Граждане России задолжали по ипотекам около 64 млрд рублей — ЦБ РФ
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Квартиры

Москва, 8 октября 2018, 11:01 — REGNUM  Задолженность граждан России перед банками по ипотечным кредитам на 1 сентября составляет 63,7 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишут 8 октября «Известия».

По сведениям регулятора, 40% вновь выдаваемых ипотечных займов приходится на ипотеку с небольшим первым взносом, и это влечет за собой рост просроченных платежей. Отмечается, что проблемная задолженность растет менее быстрыми темпами, чем портфель новых кредитов: рост ее объема за год составил 8,25%, а объем выданных ипотечных кредитов — на 65%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября совет директоров Центробанка РФ принял решение о повышении коэффициента риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве с низким первоначальным взносом.

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Ипотечное кредитование
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