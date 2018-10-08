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На развитие программы «Цифровой Казахстан» выделят $400 млн

Экономика

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал также о стратегических целях Казахстана

Астана, 8 октября 2018, 11:00 — REGNUM  На развитие государственной программы «Цифровой Казахстан» до 2020 года будет выделено $400 млн, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии принятия верительных грамот, сообщает агентство «КазТАГ»

Глава государства рассказал также о стратегических целях Казахстана. Назарбаев напомнил, что в 2017 году ВВП страны вырос на 4%. Прямые инвестиции из-за рубежа составили $300 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Цифровой Казахстан» в республике многие государственные услуги переводятся в электронный формат. Данная программа направлена на снижение коррупционных рисков, экономию бюджетных средств и повышение удобства для граждан.

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Экономика Казахстана
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