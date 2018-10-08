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Предприниматели Казахстана и Монголии расширят взаимный товарооборот

Экономика

В 2017 году объем товарооборота между Казахстаном и Монголией составил $74,8 млн

Улан-Батор, 8 октября 2018, 10:22 — REGNUM  В Улан-Баторе состоялась торгово-экономическая миссия с участием предпринимателей из Казахстана и Монголии, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

В ходе мероприятия стороны договорились о поставках в Монголию казахстанской сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий и строительных материалов.

Напомним, по итогам 2017 года объем товарооборота между Казахстаном и Монголией составил $74,8 млн. Казахстанский экспорт составляет 97% от всего объема товарооборота.

Монголия импортирует из Казахстана сигареты, семена рапса, мучные изделия, а также гигиенические и моющие средства. По итогам пяти месяцев 2018 года товарооборот между странами составил $28,8 млн.

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Экономика Казахстана
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