Предприниматели Казахстана и Монголии расширят взаимный товарооборот

Улан-Батор, , 10:22 — REGNUM В Улан-Баторе состоялась торгово-экономическая миссия с участием предпринимателей из Казахстана и Монголии, сообщает 8 октября агентство «Казинформ».

В ходе мероприятия стороны договорились о поставках в Монголию казахстанской сельскохозяйственной продукции, кондитерских изделий и строительных материалов.

Напомним, по итогам 2017 года объем товарооборота между Казахстаном и Монголией составил $74,8 млн. Казахстанский экспорт составляет 97% от всего объема товарооборота.

Монголия импортирует из Казахстана сигареты, семена рапса, мучные изделия, а также гигиенические и моющие средства. По итогам пяти месяцев 2018 года товарооборот между странами составил $28,8 млн.