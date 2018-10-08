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Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Албании до 4%

Экономика

Представитель Всемирного банка заявил, что причиной роста является развивающийся сектор энергетики

Всемирный банк увеличил прогноз роста ВВП Албании до 4%
Ляшко Юрий © ИА Красная Весна
Курорт. Албания

Тирана, 8 октября 2018, 17:17 — REGNUM  Всемирный Банк поднял прогноз экономического роста албанской экономики с 3,6% до 4%. Представитель Албании при Всемирном банке Хильда Шияку заявила, что в первой половине этого года экономика росла быстрее, чем ожидалось, и объяснила причины:

«Прогноз вырос на 0,4% и причиной этого является энергетика, вклад которой в экономический рост в первом полугодии составил почти 50%», передает албанское новостное агентство «Медиат Шчиптаре».

Шияку заявила, что расширение национального производства и снижение государственного долга увеличило доверие к албанской экономики, не только внутри страны, но и на иностранных рынках.

«Выступление на иностранных рынках является показателем её рыночной дисциплины и тот факт, что Албания получила евробонд по более низкой процентной ставке, чем в прошлые годы, свидетельствует о том, что на рынках появилось доверии к реформам и прогрессу албанской экономики».

Но глава офиса банка в Тиране, Марьям Салим заявила, что экономика все ещё страдает от коррупции:

«Необходимо уменьшить коррупцию, которая является характерной чертой страны. Вы видите регулярные коррупционные скандалы, что ведет к появлению опасений коррупции во многих сферах. И это является препятствием для инвестиций в частный сектор».

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Зарубежная хроника
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