«Труднореализуемо на практике»: об учёте микротравм на производстве

Москва, , 10:12 — REGNUM Внесение в Трудовой кодекс поправок об обязании работодателей вести учёт синяков, ссадин и других микротравм сотрудников, предложенное Минтрудом РФ, труднореализуемо на практике, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории Павел Шумихин.

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM возможность учёта синяков и ссадин сотрудников, он в частности, отметил:

«Данная инициатива, безусловно, предложена в целях охраны труда работников, но в таком виде в каком она есть труднореализуема на практике. При принятии законопроекта каждый случай производственного травматизма потребует проведения внутреннего расследования и определения причинно-следственной связи. При отсутствии медицинского заключения о факте производственной травмы, что чаще всего и происходит в случае «микротравм», работодатель может резонно отказаться от регистрации повреждений.

За сокрытие факта «микротравм» не предусмотрено никаких санкций, что является дополнительно причиной саботировать законопроект со стороны работодателя. Сам работник навряд ли будет заинтересован в регистрации своей травмы, поскольку это потребует сбора документов, визита к врачу, может ухудшить отношения с руководством, но не влечет за собой каких-либо преференций».

Напомним, ранее «Известия» со ссылкой на Минтруд сообщили о подготовленных поправках в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми работодатель должен «обеспечить» учёт микротравм, полученных работниками, а также рассматривать обстоятельства и причины, приведшие к их возникновению. Причём, «под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения», которые не повлекли «расстройства здоровья» и не привели к уходу на больничный. Инициаторы поправок полагают, что микроповреждения могут стать предвестниками несчастных случаев на производстве.

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