Албания может вступить в ЕС к 2030 году

Тирана, , 14:15 — REGNUM Если Албания начнет переговоры о вступлении в следующем году, то, согласно анализу среднего времени вступления стран в ЕС, ожидается, что страна окажется в ЕС к 2030 году. Таковы результаты исследования, проведенного Европейским Центральным Банком. К этому времени душевой доход в стране должен будет достигнуть 50% от среднего уровня по ЕС. В 2016 году средний душевой доход в Албании равнялся 3695 евро или 31% от среднего уровня дохода в ЕС. Чтобы достичь желаемых 50% к 2030 году, албанская экономика должна расти в темпе 4,8% в год. Как сообщает албанское новостное агентство «Тема» целом, у всех стран, намеревающихся вступить в ЕС на данный момент душевой доход находится на уровне ниже 50% от европейского. Самый низкий уровень дохода в Косово — 26%, самый высокий в Черногории — 43%.Страны-кандидаты в ЕС пережили наиболее сильный период экономического роста в период с 2000 по 2016. Экономики стран, которым удалось вступить в ЕС, за этот срок достигли большего экономического роста, чем страны-кандидаты и потенциальные кандидаты, что, по мнению аналитиков из албанского новостного агентства «Тема», говорит о важной роли, которую играет вступление в ЕС для роста благополучия в регионе.