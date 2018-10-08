Тирана, 8 октября 2018, 14:15 — REGNUM Если Албания начнет переговоры о вступлении в следующем году, то, согласно анализу среднего времени вступления стран в ЕС, ожидается, что страна окажется в ЕС к 2030 году. Таковы результаты исследования, проведенного Европейским Центральным Банком. К этому времени душевой доход в стране должен будет достигнуть 50% от среднего уровня по ЕС. В 2016 году средний душевой доход в Албании равнялся 3695 евро или 31% от среднего уровня дохода в ЕС. Чтобы достичь желаемых 50% к 2030 году, албанская экономика должна расти в темпе 4,8% в год. Как сообщает албанское новостное агентство «Тема» целом, у всех стран, намеревающихся вступить в ЕС на данный момент душевой доход находится на уровне ниже 50% от европейского. Самый низкий уровень дохода в Косово — 26%, самый высокий в Черногории — 43%.Страны-кандидаты в ЕС пережили наиболее сильный период экономического роста в период с 2000 по 2016. Экономики стран, которым удалось вступить в ЕС, за этот срок достигли большего экономического роста, чем страны-кандидаты и потенциальные кандидаты, что, по мнению аналитиков из албанского новостного агентства «Тема», говорит о важной роли, которую играет вступление в ЕС для роста благополучия в регионе.
Албания может вступить в ЕС к 2030 году
Аналитики Европейского Центрального Банка рассчитали, что Албания может войти в ЕС к 2030 году
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
- 8 Октября 2018 На «примерном» палестино-израильском заводе произошел террористический акт
-
- 8 Октября 2018 Глава оппозиции Кении требует внесения поправок в Конституцию страны
-
- 8 Октября 2018 Южнокорейцы за три года подарили своим детям $1,6 млрд
-
- 8 Октября 2018 Оппозиционные группировки сдадут тяжелое вооружение в буферной зоне Идлиба