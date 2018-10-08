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Нацбанк Казахстана рекомендовал воздержаться от покупки валюты

Экономика

Покупка валюты на пике котировок увеличивает риски потери сбережений

Астана, 8 октября 2018, 10:08 — REGNUM  Национальный банк Казахстана рекомендовал населению и организациям республики воздержаться от перевода активов из одной валюты в другую, сообщили 8 октября в пресс-службе Нацбанка республики.

В финансовом регуляторе отметили, что покупка валюты на пике котировок увеличивает риски потери сбережений. В сентябре на внутреннем рынке Казахстана усилился дисбаланс, который привел к ослаблению тенге.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 7 сентября Национальный банк Казахстана для стабилизации внутреннего валютного рынка продал 520,6 млн. Валютная интервенция была осуществлена впервые с октября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Национальный банк Казахстана продал за три дня более $520 млн

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Экономика Казахстана
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