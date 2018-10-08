Региональные операторы пожаловались на убытки из-за отмены роуминга

Москва, , 09:59 — REGNUM В правительство РФ направлено письмо, в котором представители региональных операторов связи заявили об убытках в связи с отменой тарификации входящих звонков в национальном роуминге. Об этом пишет 8 октября «Коммерсантъ».

По сведениям издания, в ходе совещания у главы департамента информационных технологий и связи правительства РФ Владислава Федулова представители «большой четверки» и региональных операторов «Мотив» и «Таттелеком» выразили «жесткий протест» в связи с законопроектом об отмене роуминга.

В то же время в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ заявили, что «отмена платы за входящие «не окажет негативного влияния на деятельность операторов связи и не может быть основанием для роста тарифов», пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что по факту нарушения антимонопольного законодательства операторами «большой четверки» на «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 ФАС наложила штрафы.

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