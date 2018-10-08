Строительные компании Якутии теперь не смогут строить на деньги дольщиков

Якутск, , 10:00 — REGNUM В Якутии пока не выдано ни одного нового разрешения на долевое строительство после ужесточения требований к застройщикам, которые намерены возводить дома с привлечением средств граждан. Причиной этого руководитель Управления государственного строительного и жилищного надзора Якутии Наталья Чусовская назвала отсутствие в регионе мощных строительных организаций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«На сегодняшний день ни один застройщик не работает в новых условиях. Все возводят объекты по ранее выданным разрешениям на строительство. Застройщиков не устраивают условия банков, а банки не идут на уступки строителям. Новые требования рассчитаны на появление мощных строительных организаций, но пока таких в Якутии нет. Возможно, в будущем в закон будут внесены некоторые корректировки и послабления для строительного сектора», — цитирует Наталью Чусовскую ЯСИА.

Она напомнила, что теперь желающим возводить дома на условиях долевого строительства застройщикам необходимо банковское сопровождение сделок и наличие собственных средств в размере не менее 10% от стоимости строительства. Отдельный счёт должен открываться на каждый строительный объект. Расходование денег будут контролировать и банки, и государство. В Якутии считают, что такие меры ставят под угрозу будущее долевого строительства и могут привести к росту цен на недвижимость.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зашкаливает количество обманутых дольщиков, которые вложили деньги в строящиеся объекты, но их ввода в эксплуатацию не дождались. Их уже около 2 тыс. человек. В основном это те, кто расторг договоры с застройщиком в надежде получить компенсации через суд, но ничего не получил из-за отсутствия имущества у организации. Официально такие люди обманутыми дольщиками не считаются, но фактически являются ими.