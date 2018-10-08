Коррекция цен на нефть не будет длинной

Москва, , 09:45 — REGNUM Рост котировок на нефть 8 октября снова отложится, но это будет происходить по большей части в виде технического движения вниз менее, чем на 1% по отношению к предыдущей цене закрытия сделок 5 октября. Основную роль в этом сыграет старая новая причина, поскольку Саудовская Аравия, а вслед за ней и Россия увеличили объемы поставок нефтересурсов на открытый рынок, заявил корреспонденту аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

Можно отметить, что «просьба» США увеличить поставки была услышана, но основное влияние на такое решение оказали все те же доли на рынке. Россия с 2013 года уже отвоевала более 5% глобального рынка у саудитов, поэтому синхронность роста предложения была понятна заранее. Поддержку котировкам на нисходящем тренде оказывает и рост запасов в США, а также близость наполнения недостающих квот (2 млн баррелей в сутки) основными экспортерами.

«Окончание ралли цен на нефть не означает, что коррекция будет длинной, поскольку на пике добычи ни один из экспортеров не продержится долго, как не стоит сбрасывать со счетов похолодание в ЕС и США. Таким образом, коррекция продолжится, но $84 за баррель будет снова ценой закрытия дня 8 октября, пусть теперь и верхней границей коридора котировок», — считает эксперт.

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