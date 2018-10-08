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Минфин РФ: Россия стала меньше зависеть от цен на нефть и санкций

Экономика

Министр финансов России добавил, что страна стала меньше зависеть от импорта технологий

Москва, 8 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Российская экономика в последнее время стала меньше зависеть от цен на нефть и санкций. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам главы ведомства, государство, реагируя на вводимые ограничения, стало развивать свою экономику, промышленность и сельское хозяйство.

«Мы стали меньше зависеть от внешних факторов, несмотря на то что у нас получился такой двойной удар: снижение цен на нефть в прошлом и внешние ограничения», — подчеркнул Силуанов.

Также министр финансов России добавил, что страна стала меньше зависеть от импорта технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что пока правительство РФ не изменит своей экономической политики, проблем у страны будет становиться всё больше. Таким образом политолог прокомментировал слова главы МЭР РФ Максима Орешкина, который отметил, что первый квартал 2019 года будет непростым.

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