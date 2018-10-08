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ЦБ РФ рассказал о массовом банкротстве заемщиков «Югры»

Экономика

В конце сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом

Москва, 8 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Российские компании, взявшие кредиты в банке «Югра», принимают меры по минимизации вероятности возврата средств банку как кредитору, об этом говорится в письме ЦБ РФ председателю Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

По состоянию на 15 сентября вся задолженность юридических лиц является просроченной, в том числе 133 заемщика с совокупным объемом задолженности в 266,9 млрд рублей имеют просроченную задолженность длительностью свыше 90 дней.

Отмечается, что в отношении 29 заемщиков, совокупная задолженность которых составляет почти 145 млрд рублей, начаты процедуры банкротства. Еще 106 компаний с задолженностью порядка 234,4 млрд рублей намерены предъявить иск о банкротстве.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у банка «Югра», который входил тогда в топ-30 российских банков, ещё 28 июля 2017 года. Регулятор заподозрил банк в предоставлении недостоверной отчетности. В «Югре» была введена временная администрация. В конце сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Югра» банкротом.

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Банкротство юридических лиц
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