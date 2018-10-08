Число владельцев платежных карт в Казахстане выросло на 14%

Астана, , 09:30 — REGNUM На конец августа 2018 года число держателей платежных карт в Казахстане составило 17,8 млн человек, что на 14,2% больше, чем годом ранее. Об этом 8 октября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Картами системы Visa владеют 11,1 млн человек, что на 4,7% больше, чем в августе 2017 года. Число владельцев карт MasterCard увеличилось на 47,3%, до 5,6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Казахстане было зарегистрировано 10,1 млн активных банковских карт, что на 19,2% больше, чем годом ранее. Объем безналичных платежей в июле составил 488,9 млрд тенге ($1,36 млрд по курсу на 26 сентября).

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