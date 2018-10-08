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МИД Казахстана: необходимо создать условия для развития «Хоргоса»

Экономика

Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос» создан в рамках соглашения между Казахстаном и Китаем

Астана, 8 октября 2018, 09:11 — REGNUM  Казахстану необходимо создавать благоприятные инвестиционные условия для развития международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов, сообщает 8 октября агентство «КазТАГ».

Министр добавил, что для усиления торговли на МЦПС развивается договорно-правовая база, обсуждаются условия визового режима и создаются рабочие группы, решающие вопросы усиления взаимной торговли.

Отметим, МЦПС «Хоргос» является государственной компанией, которая была создана в рамках соглашения между Казахстаном и Китаем. Центр располагается на казахстанско-китайской границе в Панфиловском районе Алма-Атинской области.

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Экономика Казахстана
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