Китай намерен резко нарастить объемы добычи сланцевого газа

Пекин, , 09:00 — REGNUM Обеспечить добычу свыше 100 млрд кубометров сланцевого газа планируют китайские нефтегазовые корпорации к 2030 году, передает 7 октября телеканал CCTV.

По данным Государственного энергетического управления КНР, уже к 2020 году Китай нарастит добычу указанного вида сырья до 30 млрд куб. м. Рост объемов добычи стал возможным благодаря изучению китайскими нефтегазовыми корпорациями зарубежных технологий и внедрению своих инновационных методов, говорится в сообщении.

По словам главы инженерного центра на крупнейшем в КНР сланцевом месторождении Фулин Го Чжаньфэна, Китай «добился прорыва» в разработке уникальных технологий добычи газа и создании необходимого оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля власти Бахрейна заявили о разведке крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти. В сланцевом месторождении, которое находится ниже тех, что уже разрабатываются, заключены 80 млрд баррелей нефти и 14 трлн кубометров газа.

Читайте также: Бахрейн открыл крупнейшее сланцевое месторождение нефти и газа в мире