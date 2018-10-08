Крестьянам — кукиш: о продаже 1,5 млн тонн зерна из интервенционного фонда

Москва, , 09:05 — REGNUM Судя по содержанию распоряжения председателя российского правительства Дмитрия Медведева, разрешившего реализовать в 2018—2019 годах до 1500 тыс. тонн пшеницы, ржи и фуражного ячменя из запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008—2016 годах, крестьяне, пострадавшие от неимоверно низких цен на зерно, так и не дождутся действенных мер поддержки, ими получен очередной кукиш, считает руководитель проекта ИА REGNUM «На хлебном фронте» Светлана Шаповалова:

«Государственные интервенции отменили, за рост цен ГСМ мизерную компенсацию выделили, которая лишь в половину покрыла издержки, да и то не во всех регионах, а теперь в условиях упавшего рубля и невысоких цен на зерновые государство решило заработать за счёт распродажи «закромов родины».

Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета, сказано в правительственном распоряжении. Любопытно, что появилось оно на несколько месяцев позднее, чем «Объединённая зерновая компания» (ОЗК) — единственный государственный агент по проведению закупочных и товарных интервенций на рынке зерна — стала торговать зерном».

Судя по официальным данным с сайта ОЗК, реализация запасов федерального интервенционного фонда началась с 20 июня 2018 года. С этого времени состоялось порядка 30 биржевых торгов. К примеру на последнем, состоявшемся 27 сентября, продали 4590 тонн пшеницы мягкой третьего класса урожая 2015 года по цене 54 162 000. Средневзвешенная цена проданного зерна интервенционного фонда, руб./тонну составила 11 800 за тонну.

Кстати, в отличие от крестьян, которые по оценке Национального союза зернопроизводителей в 2017 году получили не менее чем в 50 млрд рублей убытков из-за рухнувших цен на зерно, ОЗК показала впечатляющий доход. По данным неаудированной отчетности, чистая прибыль группы ОЗК составила 2 198 млн рублей, EBITDA 3 266 млн рублей в то время, как за аналогичный период 2017 года чистая прибыль составила 802 млн рублей, EBITDA — 1 392 млн руб.

«Рост финансовых показателей Группы ОЗК связан с ростом объема и повышением эффективности торговых и логистических операций, а также с ростом объемов портовой перевалки. Финансовые итоги Группы ОЗК за 1 полугодие 2018 года стали лучшими за последние 5 лет. Чистая прибыль и показатель EBITDA за 1 полугодие 2018 года оказались сопоставимы с чистой прибыль за весь 2017 год», — отмечается в официальном сообщении ОЗК.

Напомним, Объединённая зерновая компания была призвана закупать зерно у производителей для их поддержки осенью, после массового поступления урожая на рынок и падения цен, а в осенне-весенний период — продать урожай, чтобы сдержать рост цен. Но в 2017 году интервенций, несмотря на многочисленные просьбы из регионов, не проводились. Позднее стало известно, что совладельцы ОЗК (братья Магомедовы) находятся сейчас под арестом в рамках уголовного дела о растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Грабёж: цена пшеницы в Сибири вдвое ниже, чем на Юге России