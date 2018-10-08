Ущерб от налоговых преступлений в Оренбуржье составил 135 млн рублей

Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области за девять месяцев 2018 года в отношении 30 человек возбуждено 41 уголовное дело, где речь идет о налоговых преступлениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, размер причиненного налоговыми преступлениями ущерба по оконченным уголовным делам составил около 135 млн рублей. Реально возмещен в 2018 году ущерб на 333 млн рублей, с учетом дел прошлых лет.

Участники совещания отметили, что за девять месяцев 2018 года налоговой службой совместно с правоохранителями проведено 40 проверок. Под пристальное внимание ревизоров попало исполнение требований налогового законодательства как юридическими, так и физическими лицами. По результатам таких аудитов в бюджет доначислено 633,5 млн рублей, возбуждено 11 уголовных дел.

В рамках расследования налоговых преступлений следователям пришлось устанавливать имущество и денежные средства, полученные в результате незаконных действий фигурантов уголовных дел. С начала года арест наложен на сумму около 400 млн рублей.